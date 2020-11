vor 1 Stunde Karlsruhe OB-Wahl in Karlsruhe: Kandidatin Vanessa Schulz im Video-Interview

Wer wird Karlsruhes neuer Oberbürgermeister? Das können die Bürger bei der Wahl am 6. Dezember entscheiden. Sechs Kandidaten stehen bisher zur Wahl. Doch wofür möchten sich die einzelnen Bewerber in den nächsten acht Jahren einsetzen? ka-news.de hat alle Kandidaten zum Video-Interview eingeladen und in elf Fragen nachgehakt: Wie stehen sie zu den Themen, die Karlsruhe bewegen? Heute: Die Kandidatin der Die Partei: Vanessa Schulz.