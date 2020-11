vor 1 Stunde Karlsruhe OB-Wahl in Karlsruhe: Diesen sechs Kandidaten könnt ihr eure Stimme geben

Bei der Oberbürgermeisterwahl am 6. Dezember können sich die insgesamt 233.000 wahlberechtigten Karlsruherinnen und Karlsruher zwischen sechs Kandidatinnen und Kandidaten entscheiden. Dies verkündete die Stadt Karlsruhe am Dienstagabend in einer Pressemitteilung.