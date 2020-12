vor 1 Stunde Verena Müller-Witt Karlsruhe OB-Wahl in Karlsruhe: Briefwahl beliebt wie noch nie - 70.000 Anträge sind Rekord!

Am Sonntag, den 6. Dezember, findet die Oberbürgermeisterwahl in Karlsruhe statt. Doch zu Zeiten von Corona ist diese Wahl alles andere als gewöhnlich. Der Grund: Wegen der Pandemie werden nicht nur die Urnenwahlbezirke anders verteilt oder gar ganz aufgelöst - auch das Briefwahlverfahren hat infolgedessen einen immensen Anstieg erfahren. Insgesamt 70.000 Anträge gingen inzwischen bei dem neuen Briefwahlbüro in der Kriegsstraße ein, Tendenz steigend. Denn: Bis Freitag, den 4. Dezember, 18 Uhr, können die Bürger noch ihre Briefwahlunterlagen am Schalter abholen.