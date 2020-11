vor 1 Stunde Verena Müller-Witt Karlsruhe OB-Kandidat Paul Schmidt offiziell vorgestellt: "Karlsruhe soll sicherer und sauber werden"

Mentrup, Schulz, Lorenz, Weigt, Nehlig - und Paul Schmidt. Schlussendlich hat auch die AFD ihren Kandidaten für die OB-Wahl offiziell am 06. Dezember 2020 vorgestellt - wegen Corona allerdings in digitaler Form. Auf dem Programm: Sparmaßnahmen während der Coronakrise. Aber auch Innenstadtgestaltung und der Pkw-Verkehr sind für den Politiker wichtig. Was er anders machen möchte als die Konkurrenz? ka-news.de hat das Wichtigste zusammengefasst.