vor 1 Stunde Melissa Betsch Carsten Kitter Karlsruhe Live aus dem Konzerthaus: Die Karlsruher OB-Kandidaten stellen sich den Fragen der Bürger

Am 6. Dezember wählen die Karlsruher ihren neuen Oberbürgermeister. Doch bevor sich entscheidet, wer die Fächerstadt in den kommenden acht Jahren regiert, bekommen alle sechs Kandidaten am heutigen Freitagabend die Gelegenheit, sich ihren potentiellen Wählern offiziell vorzustellen. Ab 18 Uhr wird ka-news.de live aus dem Konzerthaus von der Vorstellungsrunde berichten.