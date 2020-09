Petra Lorenz, Stadträtin der Fraktion Freie Wähler/Für Karlsruhe im Gemeinderat, geht als Kandidatin für die Oberbürgermeisterwahl im Dezember ins Rennen. Damit hat der amtierende OB Frank Mentrup schon zwei Gegenkandidatinnen, die ihm das Amt als Rathauschef streitig machen wollen.

Lange war Amtsinhaber Frank Mentrup (SPD) der einzige Kandidat für die anstehende OB-Wahl - nun bekommt er gleich doppelten Gegenwind: Neben Vanessa Schulz von der Die Partei kandidiert nun auch Petra Lorenz für den Posten des Karlsruher Stadtoberhaupts. Sie geht für die Wählervereinigungen Für Karlsruhe und die Freien Wähler Karlsruhe ins Rennen.

Gewählt wird am 6. Dezember, eine eventuelle Nachwahl ist für den 20. Dezember angesetzt. Die Frist für die Einreichung von Bewerbungen beginnt am Tag nach der Ausschreibung, das ist der 26. September, und endet am 9. November um 18 Uhr. In einer öffentlichen Bürgerversammlung sollen sich die Kandidaten dann am Freitag, 13. November, im Konzerthaus vorstellen.

Der Artikel wurde nachträglich bearbeitet.