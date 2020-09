vor 23 Minuten Verena Müller-Witt Karlsruhe "Karlsruhe ist mein Wahlprogramm": OB-Kandidatin Petra Lorenz stellt sich vor

Als" Mensch aus der Mitte" und "ganz nah am Bürger" - so präsentiert sich Stadträtin Petra Lorenz von der Fraktion Freie Wähler/Für Karlsruhe am Donnerstag. Sie will Karlsruhes erste Oberbürgermeisterin werden - und den amtierenden Frank Mentrup bei der Wahl am 6. Dezember besiegen. Was sie anders machen will als der jetzige Rathaus-Chef, verrät sie im ka-news.de-Video-Interview.