FAQ zur Karlsruher OB-Wahl: So wählt ihr euren neuen Oberbürgermeister

Am Sonntag, 6. Dezember, finden in Karlsruhe die Oberbürgermeisterwahlen statt. Sechs Kandidaten stehen hierfür zur Auswahl - der Gewinner bleibt acht Jahre lang im Amt. Doch welche Funktionen hat ein Oberbürgermeister? Wie läuft die Wahl in Zeiten von Corona ab und wann muss ich meinen Wahlbrief einwerfen, damit er noch rechtzeitig ankommen? ka-news.de hat alles für die kommende OB-Wahl 2020 für euch zusammengefasst.