Bisher standen fünf OB-Kandidaten fest, nun gesellt sich ein sechster in die illustere Runde hinzu: Marc Nehlig kandidiert ebenfalls für den Posten des Rathauschefs und wird dabei von keiner Partei unterstützt.

Mit seinen 26 Jahren ist Nehlig der mit Abstand jüngste Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters. Außerdem ist er parteilos, für ihn nicht unbedingt ein Nachteil: "Leider habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es auch in der Kommunalpolitik so etwas wie "Parteizwang" gibt. Das heißt für mich, die Interessen der Allgemeinheit, also des eigentlichen Wählers, werden denen einer kleinen Gruppe untergeordnet. Ich trete dafür an, mich in meinem Handeln als Oberbürgermeister an den Wünschen und Anregungen der Karlsruher Bürgerinnen und Bürger zu orientieren", heißt es auf seiner Website.

Nehlig absolvierte nach seiner mittleren Reife eine Ausbildung zum Verwaltungswirt. Diese konnte er erfolgreich abschließen und arbeitet seither als Standesbeamter bei der Stadtverwaltung Karlsruhe.

