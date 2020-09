Bei der Wahl zum Oberbürgermeister für die Stadt Karlsruhe im Dezember wirft nun eine weitere Partei einen eigenen Bewerber in den Ring: Bei ihrer Mitgliederversammlung wählte die Karlsruher AfD am Wochenende ihren Fraktionsvorsitzenden Paul Schmidt mehrheitlich zum Kandidaten um den Sitz des Stadtoberhauptes.

In einer eigens zu diesem Zweck einberufenen Basis-Mitgliederversammlung des AfD-Kreisverbands Karlsruhe-Stadt habe der langjährige Kreissprecher der Partei einen Wahlkampf angekündigt, der sich auf die Probleme der Stadt und "die kontroversen Themen" fokussieren werde, so die Karlsruher AfD in einer Information an die Presse.

So wolle man alternative Lösungsvorschläge, "die die städtischen Kassen entlasten", für die Themen Energie-, Verkehrs- und Klimawende sowie für die Aufnahme Geflüchteter vorbringen. "Die wichtigsten zu bewältigenden Aufgaben seien die kostengünstige Fertigstellung der vielen städtischen Baustellen und vor allem die Gewährleistung der Sicherheit für die Karlsruher Bürger", heißt es weiter.