vor 1 Stunde Ingo Rothermund Karlsruhe Mentrup ohne Konkurrenz? SPD nominiert OB-Kandidaten

Am Donnerstagabend nominiert die SPD Karlsruhe offiziell ihren Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl am 6. Dezember in Karlsruhe. Frank Mentrup hat seine erneute Kandidatur bereits bestätigt, der Kreisvorstand empfiehlt ebenfalls, den aktuellen OB erneut zu nominieren. Heute Abend wird sich zeigen, ob Frank Mentrup in der SPD konkurrenzlos bleibt.