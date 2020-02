vor 25 Minuten Karlsruhe Karlsruhes OB über die Grünen: Rechnen Sie beim Wahlkampf wieder mit Unterstützung, Herr Mentrup?

Am 6. Dezember 2020 wird ein (neuer) Oberbürgermeister in Karlsruhe gewählt. Wer sich auf jeden Fall zur Wahl stellen lässt, ist amtierender OB Frank Mentrup (SPD). Wie er seine bisherige Amtszeit bewertet, was er in Karlsruhe noch bewirken möchte und wer ihn bei einer möglichen Wiederwahl unterstützen wird - ka-news.de hat ihn zum Interview getroffen.