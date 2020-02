vor 4 Stunden Ingo Rothermund Karlsruhe Eindeutige Wahl: Frank Mentrup ist OB-Kandidat der SPD 2020

Die SPD Karlsruhe hat am Donnerstagabend offiziell ihren Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl am 6. Dezember in Karlsruhe nominiert. Frank Mentrup ist als einziger Kandidat von der Kreis-Mitgliederversammlung gewählt worden.