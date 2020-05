Beim Karlsruher SC ging es in den vergangenen Wochen hoch her. Zuerst rückte die drohende Insolvenz immer näher, dann bot ein zuerst anonym agierendes Bündnis sechs Millionen Euro und forderte im Gegenzug den Rücktritt des KSC-Präsidenten Ingo Wellenreuther. Dieser trat am Donnerstag, 14. Mai, zurück. Oberbürgermeister Frank Mentrup zollt seinem ehemaligen Kontrahenten um den Bürgermeisterposten für diese Entscheidung Respekt.

"Die Art des Rücktritts von Herrn Wellenreuther als Präsident des KSC empfinde ich als sehr honorig, sie fordert mir großen Respekt ab", so Oberbürgermeister Frank Mentrup.

"Insbesondere verzichtet er in seiner Stellungnahme auf Anfeindungen und Rechtfertigungen", so Mentrup weiter. "Er kann in der ihm eigenen Sichtweise seine Leidenschaft und seine Verbundenheit mit dem KSC ebenso glaubhaft vermitteln wie seinen pflichtbewussten Einsatz und seine Erfolge für den Verein als dessen Präsident. Ein starker Schritt!"

Zur anderen Seite, dem "Bündnis KSC", das nun sechs Millionen Euro an Aktieneinkäufen in Aussicht stellt, äußert sich der Karlsruher Oberbürgermeister wie folgt: "Für die Stadt, in deren Gemeinderat Ende Mai die Fortsetzung des Stadionneubaus streitig zur Diskussion steht, ist dieses Engagement von enormer Bedeutung für eine positive Entscheidung."

Der Zusammenschluss regionaler Unternehmen, die eine Insolvenz des Vereines abwenden möchten, sei ein Signal, "dass es noch optimistische Kräfte gibt, die an die Zukunft des Vereins glauben und dafür Geld in die Hand nehmen." Darüber hinaus zeige das 'Bündnis KSC', dass der Stadionneubau für die Menschen und Firmen in der Region von großer Bedeutung sei.

Der aufgrund der jüngsten Ereignisse zurückgetretene KSC-Präsident Ingo Wellenreuther ist als Bundestagsabgeordneter, ehemaliger Kandidat für das Karlsruher Oberbürgermeisteramt und langjähriger Präsident des KSC über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. Letzteres Amt legte der gebürtige Karlsruher nun nieder, nachdem das "Bündnis KSC" die finanzielle Rettung des Vereines an seinen Rücktritt gekoppelt hatte.