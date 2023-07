"Sommer in der Stadt - wir freuen uns drauf - und wir treffen uns dann an kühlen wie an heißen Orten", mit diesen Worten lädt Frank Mentrup die Karlsruher Bürger und Gäste zu gemeinsamen Treffpunkten in der Stadt ein.

Er selbst sei persönlich gerne an der Alb unterwegs: Sitzen im Schatten und das Wasser immer im Blick. Zusammen mit zahlreichen Karlsruher Kindern, die sich ebenfalls am Wasser erholen.

"Sommer in der Stadt ist herrlich wegen der vielen Sommerevents", sagt das Stadtoberhaupt in einer Videobotschaft vom 13. Juli. Das Vorfest - jetzt Das Fest am See -, Zeltival, das Fest und Schlosslichtspiele seien die Höhepunkte im Karlsruhe-Sommer 2023.

Zur Videobotschaft