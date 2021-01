vor 4 Stunden Karlsruhe Kitas und Grundschulen in Karlsruhe: Mentrup hält längere Schließung für "nicht vertretbar"

Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup hält eine Schließung der Kitas und Grundschulen über den Januar hinaus nicht für vertretbar. In den "Badischen Neuesten Nachrichten" sagte der SPD-Politiker am Donnerstag. "Die Fehlentwicklungen, die dies für Kinder bringt, steht in keinem Verhältnis mehr zur Infektionsgefahr." Stattdessen könne er sich vorstellen, die Ausgangssperre in Richtung 18 oder 19 Uhr vorzuziehen.