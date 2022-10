von (pm/jeg)

Die Nachfrage nach der Schutzimpfung nimmt weiter ab: "Vor dem Hintergrund, dass es viele offene Impftermine bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten gibt, ist der Betrieb des Impfstützpunktes derzeit nicht erforderlich", betonen Bürgermeisterin Bettina Lisbach und der Leiter der Impfeinheiten Andreas Ruf.

Bedarf wird gedeckt

Der übrige Bedarf an Impfungen soll ab November durch die verbleibenden Möglichkeiten in Karlsruhe abgedeckt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Bei einem erneuten Anstieg der Nachfrage könne die Kapazität jederzeit hochgefahren werden. "In kürzester Zeit kann wieder ein Impfstützpunkt in Betrieb genommen werden, die dafür benötigte Infrastruktur wird am Städtischen Klinikum vorgehalten", so Ruf.

Eine Mitarbeiterin des Robert-Bosch-Krankenhauses in Stuttgart impft einen älteren Mann gegen das Coronavirus. | Bild: Christoph Schmidt/dpa

Bis dahin stünden sowohl Stadt als auch Klinikum in Bereitschaft. In Pflegeheimen sollen Impfaktionen künftig weiter angeboten werden, allerdings nur auf Anfrage, wie die Stadt erklärt.

Bis Ende des Monats geöffnet

Wer die Gelegenheit bis Ende Oktober noch im ECE-Center wahrnehmen möchte, findet alle verfügbaren Termine auf dem Terminvergabeportal des Landes: www.impfen-bw.de. Hier sind auch die weiteren Impfangebote in Karlsruhe einsehbar.

Im ECE-Center werden noch bis Donnerstag, den 27. Oktober, die angepassten Impfstoffe von Moderna und BioNTech verimpft. Die Öffnungszeiten sind: Montags von 9 bis 13 Uhr und donnerstags 14 bis 18 Uhr. Geimpft wird sowohl mit oder ohne Termin.