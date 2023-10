Ersten Feststellungen zufolge wartete der junge Mann am Samstag, gegen 2 Uhr, an der Haltestelle Gottesauer Platz/BGV auf eine S-Bahn in Richtung Osten. Dort wurde er von einem unbekannten Mann angesprochen und nach Feuer gefragt.

"Nachdem sich der Geschädigte daraufhin umdrehte, verlor er wohl das Bewusstsein und kam erst nach einer unbekannten Zeit in einem Gebüsch nahe eines Versicherungsgebäudes wieder zu sich. In der Folge bemerkte der junge Mann, dass sein Mobiltelefon sowie eine geringe Menge Bargeld aus seiner Geldbörse fehlten und stellte eine blutende Verletzung in seinem Gesicht fest", schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Der 20-Jährige fuhr nach Hause und erstattete am nächsten Tag Anzeige bei der Polizei.

Wer kann Hinweise geben?

Den Mann, der den 20-Jährigen an der Haltestelle ansprach, hatte eine dunkle Hautfarbe, kurze schwarze Haare und eine "normale Statur". Er trug eine dunkle Jeans-Hose und eine Steppjacke. Weitere Informationen zur Personenbeschreibung liegen der Polizei nicht vor.

Der genaue Geschehensablauf und ob der beschriebene Mann im Zusammenhang mit der Tat steht, ist derzeit Gegenstand der von der Kriminalpolizei geführten Ermittlungen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721/ 666 55 55 beim Kriminaldauerdienst zu melden.