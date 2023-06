Die Reise-App der Deutschen Bahn - der DB Navigator - ist an Beliebtheit wohl kaum zu übertreffen. Seit dem Start der App im Jahr 2009 verzeichnet sie bis heute laut der Deutschen Bahn bereits über 60 Millionen Downloads. In 2022 wurden über 90 Millionen Tickets in der App gebucht und mehr als eine Milliarde Reiseauskünfte abgerufen. Umgerechnet sind das täglich mehr als drei Millionen Abfragen.

Jetzt scheinen die Tage der DB Navigator App aber gezählt und ihr Nachfolger steht schon längst mit neuen Funktionen in der Startlöchern. Was die Next DB Navigator App kann und was mit dem aktuellen DB Navigator passiert, lesen Sie hier.

Next DB Navigator: Was kann die neue App?

Die Deutsche Bahn hat die neue App für November 2023 angekündigt. Dabei ist der Next DB Navigator gar nicht so neu, denn in den App-Stores steht er bereits seit Oktober 2022 zum Download zur Verfügung. Allerdings folgen stetig neue Updates und noch sind nicht alle Funktionen entwickelt beziehungsweise eingerichtet. So kann derzeit etwa das Deutschlandticket noch nicht über die App gekauft oder dort hinterlegt werden. Ab November sollen alle Funktionen dann aber zur Verfügung stehen.

Getestet wird die neue App laut Bahn-Vorständin Stefanie Berk schon jetzt von etwa 200.000 Nutzerinnen und Nutzern, die bei der Weiterentwicklung des neuen DB Navigator helfen und die App so "noch kundenfreundlicher" machen. Der Deutschen Bahn zufolge soll der Next DB Navigator im Vergleich zur alten App noch übersichtlicher, präziser, klarer, einfacher und modener sein. Was bedeutet das aber konkret?

Übersichtlicher : Künftig soll es weniger Benachrichtigungen von der App geben. Dafür sollen wichtige Informationen stärker gebündelt und übersichtlicher dargestellt werden. Ziel der Bahn ist es, Reisenden so alle wesentlichen Informationen zu einer Reise auf einen Blick zu bieten.

: Künftig soll es weniger Benachrichtigungen von der App geben. Dafür sollen wichtige Informationen stärker gebündelt und übersichtlicher dargestellt werden. Ziel der Bahn ist es, Reisenden so alle wesentlichen Informationen zu einer Reise auf einen Blick zu bieten. Präziser : Mit dem Next DB Navigator wird auch eine neue Reisevorschau mit einem Überblick über die einzelnen Reiseabschnitte eingeführt. Unter anderem sollen Gleiswechsel oder Verspätungen so präziser angezeigt werden können. Außerdem soll es laut rp-online.de möglich sein, sich Abfahrten und Ankünfte an einem Bahnhof mit Uhrzeit, Gleis und Zugnummer anzeigen zu lassen.

: Mit dem Next DB Navigator wird auch eine neue Reisevorschau mit einem Überblick über die einzelnen Reiseabschnitte eingeführt. Unter anderem sollen Gleiswechsel oder Verspätungen so präziser angezeigt werden können. Außerdem soll es laut rp-online.de möglich sein, sich Abfahrten und Ankünfte an einem Bahnhof mit Uhrzeit, Gleis und Zugnummer anzeigen zu lassen. Klarer : Insbesondere bei Zugausfällen oder Verspätungen verspricht der Next DB Navigator wertvolle Neuerungen. Wenn ein Zug ausfällt oder verspätet ist, sollen Reisende über die App sofort sehen können wenn die Zugbindung für ihr Ticket aufgehoben ist und eine andere Verbindung gewählt werden kann. Mit einem Klick auf die alternative Route zum Ziel wird diese anschließend im Next DB Navigator von der digtalen Reisebegleitung der Bahn übernommen. Heißt: Auch wenn es auf der neuen Verbindung zu Problemen oder Änderungen kommt, werden Reisende aktiv über diese informiert.

: Insbesondere bei Zugausfällen oder Verspätungen verspricht der Next DB Navigator wertvolle Neuerungen. Wenn ein Zug ausfällt oder verspätet ist, sollen Reisende über die App sofort sehen können wenn die Zugbindung für ihr Ticket aufgehoben ist und eine andere Verbindung gewählt werden kann. Mit einem Klick auf die alternative Route zum Ziel wird diese anschließend im Next DB Navigator von der digtalen Reisebegleitung der Bahn übernommen. Heißt: Auch wenn es auf der neuen Verbindung zu Problemen oder Änderungen kommt, werden Reisende aktiv über diese informiert. Einfacher : Mit dem Next DB Navigator können erstmals auch Fahrkarten für Hunde und Fahrräder als Online- oder Handy-Ticket gebucht werden. Bislang mussten etwa Tickets für Hunde per Postversand gebucht oder in DB Reisezentren beziehungsweise an Fahrkartenautomaten gekauft werden. In der neuen App kann in der Verbindungssuche unter "Reisende" nun einfach der Reisetyp "Hund" ausgewählt und im Anschluss das Ticket gebucht werden. Alle Reisetypen im Next DB Navigator sind: Erwachsener (ab 27 Jahre) Senior (ab 65 Jahre) Jugendlicher (15 bis 26 Jahre) Kind (6 bis 14 Jahre) Kleinkind (unter 6 Jahre) Hund Fahrrad

: Mit dem Next DB Navigator können erstmals auch Fahrkarten für Hunde und Fahrräder als Online- oder Handy-Ticket gebucht werden. Bislang mussten etwa Tickets für Hunde per Postversand gebucht oder in DB Reisezentren beziehungsweise an Fahrkartenautomaten gekauft werden. In der neuen App kann in der Verbindungssuche unter "Reisende" nun einfach der Reisetyp "Hund" ausgewählt und im Anschluss das Ticket gebucht werden. Alle Reisetypen im Next DB Navigator sind: Moderner: Die neue Navigator-App kommt auch mit einem neuen Design, das übersichtlicher und moderner sein soll. So können einzelne Haltestellen etwa als Favoriten hinterlegt werden, um diese bei der nächsten Buchung schneller zu finden. Wer auf seinem Smartphone einen Dunkelmodus hat, kann diesen auch in der Next DB Navigator App nutzen. Zudem verfügt die App über drei Reiter für einen Direktzugriff auf die Optionen "Buchen", "Reisen" - hier sind etwa gebuchte Tickets hinterlegt - und "Profil" - dort können schon jetzt die Bahncard sowie verschiedene Zahlungmittel hinterlegt werden. Und wer bereits einen Bahn-Login hat, muss sich um nicht kümmern. Die Daten werden automatisch übertragen und auch das Sammeln von "BahnBonus Punkten" ist möglich.

Verfügbar sind die Funktionen und Buchungsoptionen des Next DB Navigators übrigens auch über den Browser auf der Seite next.bahn.de.

Was passiert mit dem alten DB Navigator und bahn.de?

Der Next DB Navigator und die neue Website next.bahn.de gehen im November 2023 offiziell an den Start - auch wenn beide schon jetzt genutzt werden können. Mit "Next DB" - unter diesem Namen laufen Website und App - will die Deutsche Bahn ihre "IT-Vertriebssysteme fit für die digitale Zukunft des Reisens" machen.

Für den DB Navigator und bahn.de bedeutet das aber nicht automatisch das Aus. Laut der Deutschen Bahn können vorerst beide Webseiten und Apps parallel genutzt werden. Ende des Jahres sollen die Apps zusammengeführt werden. Das teilte eine Sprecherin der Bahn heise.de mit. Für Nutzerinnen und Nutzer des DB Navigators bedeutet das lediglich ein Update ihrer App.