Die Brauerei Moninger aus Karlsruhe startet ihre Neuausrichtung. Neben einem neuen Design, einer neuen Bierfamilie dreht sich nun auch wieder das Moninger "M" über dem Brauereigelände in Grünwinkel, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

"Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Karlsruhe und seiner Umgebung, wieder individuelle Biere mit einem starken Charakter zu bieten und an die großartige Brautradition der Familie Moninger anzuknüpfen. Mit einem bierbegeisterten Team haben wir uns ans Werk gemacht und in großer Detailarbeit die Brauverfahren für die Moninger Biere überarbeitet, Rohstoffe verändert, neue Rezepturen entwickelt und einen komplett neuen Markenauftritt erarbeitet", heißt es in der Mitteilung der Brauerei.

Die neuen Moninger Biere im Überblick:

"Der Karl" und "der kleine Karl" – naturtrübes Helles

"Die Moni" – Export

"Bertold“ – dunkler Bock

Pils

Naturradler

Pünktlich zum Neustart wurde auch das Moninger "M" auf dem Silogebäude restauriert und instand gesetzt. "Ab sofort und pünktlich zur ersten Abfüllung der neuen Moninger Bier-Familie dreht es sich nun wieder", erklärt die Brauerei weiter.

Die neuen Kisten strahlen künftig in rot, so wie es zuletzt in den 1960er Jahren der Fall war und auch die neue Flaschenform, die Euro-Flasche erinnere an früher.