Karlsruhe vor 2 Stunden

Händel-Festspiele Karlsruhe: Neuinszenierung von "Ottone - Re di Germania"

Bei den 45. Internationalen Händel-Festspielen in Karlsruhe soll im kommenden Jahr die Oper "Ottone - Re di Germania" in einer neuen Inszenierung aufgeführt werden. Die Uraufführung des Werks im Jahr 1723 in London jähre sich dann zum 300. Mal, wie das Badische Staatstheater am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte.