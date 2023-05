Die Baustelle am Entenfang geht in Phase zwei: Ab dem 2. Mai müssen sich jetzt auch Autofahrer auf Umleitungen einstellen. Bis zum Ende dieser zweiten Bauphase am Samstag, 27. Mai, wird die gesamte nördliche Fahrbahn am Entenfang stadtauswärts in Richtung B36 inklusive Rechtsabbieger gesperrt.

Neues von der Entenfang Baustelle. Von der Karlsruher Innenstadt kommend in Richtung Grünwinkel geht's nicht mehr durch. Bild: Verena Müller-Witt Dienstag, 8.28 Uhr: Die letzten Baustellenabsperrungen werden aufgestellt und somit die gesamte nördliche Fahrbahn am Entenfang stadtauswärts abgesperrt. Bild: Verena Müller-Witt Für manche Autofahrerinnen und Autofahrer ist die veränderte Straßenführung noch sichtlich ungewohnt. Ein Auto hat am Dienstagmorgen versucht, die Baustelle wie üblich zu passieren. Bild: Verena Müller-Witt Ein Großteil der Fahrbahndecke ist bereits aufgerissen. Bild: Verena Müller-Witt Bis einschließlich 5. Mai ist das Parken und Halten auf dem Seitenstreifen verboten. Bild: Verena Müller-Witt Auf den Parkplätzen vor den Häusern wird Baustellegerät zwischengeparkt. Bild: Verena Müller-Witt Ein Teil der Fahrbahn wird bereits mit frischem Teer bezogen. Bild: Verena Müller-Witt Wie es mit der Baustelle weitergeht und alle weiteren Hintergrundinfos finden sie hier: Karlsruhe Super-Baustelle am Entenfang startet - Was Karlsruher jetzt wissen müssen