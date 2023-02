Karlsruhe vor 1 Stunde

Neues Lichterfest für den Zoo: Kommt der "Christmas Garden" bald nach Karlsruhe?

Winterliche Licht- und Toninstallationen im Karlsruher Zoo? Das könnte tatsächlich bald Realität werden. Denn die Stadtverwaltung hat die Idee, die Lichtspielveranstaltung "Christmas Garden" in die Fächerstadt zu holen. Aktuell findet diese noch in Stuttgart statt. Schätzungen zufolge könnten mit dem Event rund 150.000 Euro im ersten Jahr in die Karlsruher Kasse fließen. Geplant ist Christmas Garden von 2023 bis 2027. Davor muss aber noch der Gemeinderat zustimmen.