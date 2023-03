Wer aktuell mit einem ICE der Deutschen Bahn reist, weiß, was zu erwarten ist - nicht in Sachen Verspätung oder Streik, sondern rein optisch. Das dürfte sich jedoch bald ändern. Nach über 30 Jahren kommt auf die Züge ein Design-Make-Over der Innenräume zu.

Im Winter 2023 plant die Deutsche Bahn die ersten ICEs mit dem neuen Design auf die Gleise zu bringen, schon jetzt hat das Unternehmen das neue ICE-Design vorgestellt. Hier lesen Sie, welche neuen Farben, Materialien und zusätzliche Funktionen geplant sind. Auch eine Galerie gibt bereits Einblicke.

Neues ICE-Design: Deutsche Bahn stellt drei Neuerungen vor

Das neue ICE-Design der Deutschen Bahn kommt mit drei Neuerungen im Innenraumdesign daher. Auf bahn.de stellt das Unternehmen neue Farben und Materialien in der ersten und zweiten Klasse sowie dem Bordrestaurant vor. Auch hat die Bahn mehrere Zusatzfunktionen sowie eigenen Angaben zufolge besonders bequeme ICE-Sitze für Reisende in petto.

Geplant ist, dass der 17. ICE 3neo im Dezember 2023 als erster Zug mit dem neuen Innenraumdesign fahren soll. Im kommenden Jahr soll dann der neue ICE L (ECx) damit versehen werden. Präsentiert wird neue Design Bahn-Angaben zufolge aber schon im Spätsommer 2023, zusammen mit den ersten Wagen des ICE L.

Neues ICE-Design: Deutsche Bahn stellt neue Farben und Materialien vor

Farblich bringt das neue ICE-Design vor allem in der ersten Klasse und dem Bordrestaurant Veränderungen mit. Laut bahn.de bleiben die Sitze in der zweiten Klasse Blau, allerdings etwas matter. Die erste Klasse wird sich davon künftig mit grauen Sitzbezügen abheben und im Bordrestaurant werden dunkle Rottöne verarbeitet. Der "Burgundy" Farbton ist an die Uniformen der Deutschen Bahn angelehnt.

Auch in Sachen Material ändert sich etwas. Die neuen Sitzbezüge bestehen aus Flachgewebe mit einem Wollanteil von 85 Prozent. Das sorge für besonders langlebige und robuste Bezüge, denn auf den Sitzen im ICE würden täglich bis zu vier Reisende Platz nehmen. Auch neu: ein kleines DB-Label an jedem Sitz. Die Bahn will mit dem neuen Design das Motto "Zuhause unterwegs" auf die Gleise bringen. Holz an der Wand, den Tischen und den Rückseiten der Sitze soll dafür sorgen. Zudem wurde Unternehmensangaben zufolge der Einsatz von Echtleder im neuen Design halbiert.

Neues ICE-Design: Deutsche Bahn stellt zusätzliche Funktionen vor

Besonders die neue integrierte Tablet-Halterung im aufklappbaren Tisch dürfte viele Reisende gerade auf längeren Strecken freuen. Zudem bringt das neue ICE-Design eine zusätzliche Ablage und mehr Kleiderhaken mit.

Neues ICE-Design: Deutsche Bahn verspricht bequemere Sitze

Dem Thema Sitze hat die Deutsche Bahn eigenen Angaben zufolge besonders viel Zeit gewidmet. Die neuen ICE-Sitze seien daher in Zusammenarbeit mit Industrie, Ergonomie-Experten und Designagenturen entwickelt worden. Zudem seien einzelne Prototypen von bis zu 900 Probesitzern getestet worden. Das Ergebnis: Die Rückenlehne sowie der Kopfbereich - das ist neu - der neuen Sitze lassen sich nach hinten bewegen und würden laut bahn.de so für eine entspanntere Kopfhaltung sorgen.

In der zweiten Klasse wurden die Sitze einer Bank nachempfunden, lassen sich den Angaben zufolge aber trotzdem individuell verstellen. In der ersten Klasse haben Reisende künftig noch mehr Platz. Die neuen ICE-Sitze sollen breitere Sitz-, Rücken- und Kopfpolster bieten.