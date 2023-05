Wann wird eröffnet?

Laut einer Mitteilung an die Presse will Wilma Wunder am Pfingstmontag, 29. Mai, den Gastronomiebetrieb in Karlsruhe offiziell eröffnen. Los geht es um 8.30 Uhr.

Was war vorher dort?

Bis zum 12. Februar befand sich in den Räumlichkeiten das spanische Lokal "Besitos." Patatas Bravas, spanische Hackbällchen oder auch gegrilltes Gemüse gingen damals über die Theke. Nach 17 Jahren schloss die Tapas-Bar dann ihre Türen. "Das Konzept trägt sich nicht mehr", hatte Betriebsleiter Sascha Krög seinerzeit gegenüber der Badischen Neuesten Nachrichten (BNN) geäußert. Denn das spanische Lokal öffnete erst um 17 Uhr.

Neuer Geschäftsführer ist Mirko Knittel. 2016 eröffnete er bereits in Mainz eine Wilma Wunder Filiale.

Speisekarte: Was gibt es bei Wilma Wunder?

Laut Homepage bietet das Restaurant eine "durchgängig zeitgenössische, moderne, urbane Küche mit regionalen Produkten an." Von Frühstück über Mittagessen bis hin zu einem Stück Kuchen für zwischendurch. Es gibt auch ein sogenanntes "Wilma Wunder Lieblingsgericht".

"Als Lieblingsgericht wird es in Karlsruhe ein gegartes Schäufele mit Kartoffelsalat geben", verrät Muth. Auch die Getränke kommen aus der Region anbieten. Zum Beispiel stamme der Quittenlikör von der Brennerei Scriptor, das Bier von der Höpfner Brauerei.

Frühstück im Wilma Wunder. | Bild: Daniel Peter Schulz

Ebenso sollen für die kleinsten Gäste gut gesorgt werden: "Wenn die Eltern mittags mit ihrem Baby bei uns zum Essen vorbeikommen, wird es für unsere kleinen Besucher ein Babybrei auf's Haus geben", sagt Back Office Mitarbeiterin Lisa Knittel gegenüber ka-news.de.

Wer steckt hinter Wilma Wunder?

Die Enchilada Franchise GmbH mit Sitz im bayerischen Gräfening ist auch für das Konzept für Wilma Wunder verantwortlich.

Diese Gruppe betreibt in Karlsruher Ludwigsplatz bereits drei Gastronomien: Lehners Wirtshaus, das Enchilada im ehemaligen Krokodil und das Pizzahaus Aposto. Auch in der Kaiserstraße ist die Franchise GmbH mit der Burger-Braterei Burgerheart vertreten und am Europaplatz mit der Salatbar Dean & David.

Insgesamt gibt es acht Wilma Wunder Fialen in Deutschland.

Wie sind die Öffnungszeiten?

Anders als ihr Vorgänger setzt Wilma Wunder auf ein Ganztageskonzept: "Je nach Tageszeit ist Wilma Wunder ein Café, ein Bistro, ein Restaurant und eine Weinbar, heißt es dazu auf der Webseite der Enchilada Franchise AG.

Täglich ab 8.30 Uhr wird Wilma Wunder in Karlsruhe öffnen. Genaue Schließzeiten können derzeit noch nicht benannt werden. "Wir werden erstmal schauen, wie Wilma Wunder besucht wird", sagt Konzeptmanagerin Melanie Muth auf Nachfrage der Redaktion.

Laut einer Pressemitteilung des Unternehmens soll das Lokal wohl zwischen 23 Uhr und 1 Uhr seine Pforten schließen.

Wo ist Wilma Wunder zu finden?

Karl-Friedrich-Straße 9 - auf der Ostseite des Marktplatzes. Tische können online auf der Homepage (https://karlsruhe.wilma-wunder.de/reservieren/) reserviert werden.

Wilma Wunder befindet sich auf der Ostseite des Marktplatzes, direkt neben der Kirche. | Bild: Elena Sausen

Wer ist die Zielgruppe?

"Wilma Wunder ist für alle da", sagt Muth. Eine spezifische Zielgruppe gebe es nicht.

Wilma Wunder ist eher floral gehalten und versprüht ein Hauch von Dschungelfeeling | Bild: Daniel Peter Schulz

"Durch unsere Blumendeko sind wir zwar eher etwas femininer und moderner unterwegs, aber Männer sind selbstverständlich genauso willkommen - oder können ihre Liebste oder eine Freundin ja auch begleiten", sagt Muth.