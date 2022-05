Karlsruhe vor 14 Minuten

Neuer Vorstoß bei Corona-Impfpflicht: Baden-Württemberg will allgemeine Impfung ab 60 Jahren

Die Gesundheitsminister (GMK) der Länder planen einen weiteren Vorstoß in Sachen allgemeine Corona-Impfpflicht. Demnach soll der neue Vorschlag eine Impfpflicht ab 60 Jahren beinhalten. In der nächsten Gesundheitsministerkonferenz, die am 22./23 Juni in Magdeburg in Präsenz stattfinden soll, soll über den neuen Vorschlag beraten werden.