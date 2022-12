Die winterliche Dezemberlandschaft mit Schnee zu Monatsbeginn ist schon fast wieder in Vergessenheit geraten. Derzeit geben sich "atlantische Tiefdruckgebiete die Klinke in die Hand und führen abwechselnd mal milde, mal etwas kühlere Luftmassen heran", erklärt Wetter-Experte Bernhard Mühr gegenüber ka-news.de. Schnee sei entsprechend nicht zu erwarten, dafür sei es zu warm.

Milder Jahreswechsel

Mit Regen müssen wir aber auch weiterhin rechnen. So wird es am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag immer wieder zu vereinzelten Regenschauern kommen. "Erst oberhalb von 1.400 Metern kann auch Schnee mit dabei sein", so Mühr weiter.

Blumen werde zwar keine blühen, aber an Silvester soll es frühlingshafte Temperaturen geben. Auch in der Nacht bleibt es wohl bei zweistelligen Werten. | Bild: Andrea Warnecke/dpa-tmn

Die dicke, gefütterte Winterjacke kann in der Neujahrsnacht wohl im Schrank bleiben- denn zum Jahreswechsel wird es noch deutlich milder. Aber warum kommt gerade jetzt so warme Luft nach Karlsruhe?

Neue Rekord-Temperatur in Sicht?

"Zwischen hohem Luftdruck über dem zentralen und östlichen Mittelmeerraum sowie über Südosteuropa und einer riesigen Tiefdruckzone, die von den Azoren bis nach Skandinavien reicht, gelangt in breitem Strom subtropische Warmluft nach Deutschland. Auch der Wind weht ausreichend stark- aber nicht stürmisch- so dass sich die Warmluft auch überall durchsetzen kann", erklärt Mühr.

Diplom-Meteorologe Bernhard Mühr

An Silvester seien demnach Temperaturen zu erwarten, die bis in die Nähe der 20-Grad- Marke gelangen würden. Auch in der Silvesternacht bleibt es fast überall bei zweistelligen Plusgraden.

"Am Tag kann es am Morgen und Vormittag noch zeitweise regnen, später scheint zeitweise die Sonne und es bleibt trocken, der Wind weht mäßig aus Südwest", prognostiziert Mühr.

Temperaturrekord im Dezember

In Karlsruhe sind laut Mühr sogar neue Temperaturrekorde für den Monat Dezember möglich. "die bislang höchste Temperatur trat am 16. Dezember 1989 mit 19,2 Grad auf."

Für den Beginn des neuen Jahres rechnet Wetter-Experte Mühr mit Tageshöchsttemperaturen über 15 Grad . Ab dem 2. Januar soll es dann etwas kühler werden.