Du bist 2009 mit deiner Familie aus Kamerun nach Deutschland gekommen und lebst seitdem in der Fächerstadt. Was bedeutet Karlsruhe für dich?

Die Stadt ist zu meinem Zuhause geworden. Ich habe 14 Jahre meines Lebens hier verbracht, das prägt einen. Karlsruhe hat mich geformt, und zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich bin froh, hier aufgewachsen zu sein.

Rapper und Künstler Duke kam 2009 von Kamerun nach Karlsruhe. | Bild: Duke Elington Pagna

Es ist nicht zu groß und zu klein, man hat alles was man braucht. Ein halbes Jahr lang habe ich einmal in Berlin gewohnt, aber mich dann doch wieder für die Fächerstadt entschieden.

Wie bist du zur Musik gekommen und wie hat sich deine Karriere entwickelt?

Ich bin quasi im Studio geboren. Mein Vater war Musiker, das hat mich schon früh damit verbunden. Sie treibt mich an und gibt mir Motivation, wenn ich Musik höre, fühle ich mich gut und erfüllt. Deshalb nehme ich mir auch in jeder freien Minute Zeit dafür.

Während meiner Schulzeit habe ich in Schulbands Bass und Gitarre gespielt. Doch schnell war mir klar – ich interessiere mich eher für das Beats machen. 2016 kam mein erstes Mixtape "Potential" raus. Die Tracks darauf sind überwiegend selbst produziert und auf Englisch.

Duke ist mit Musik aufgewachsen. | Bild: Duke Elington Pagna

Das Feedback für die Platte war super, es kam richtig gut an. Ich habe mich dann nach dem Abi an der Popakademie in Mannheim beworben, um Musikbusiness zu studieren. Nach der Absage und einem Praktikum beim Radio habe ich schließlich gemerkt – ich fahre am besten, wenn ich einfach mein Ding mache.

Daher habe ich mich ein halbes Jahr lang durchgehend auf meine Musik fokussiert und 2018 "Potential 2" veröffentlicht. Mit der Zeit konnte ich immer mehr Connections knüpfen.

Auftritt bei DAS FEST. | Bild: Duke Elington Pagna

Es folgte ein erster Auftritt bei DAS FEST, ich fing an für größere Künstler zu produzieren. So nahm das alles seinen Lauf und ich konnte mir mehr und mehr einen Namen in dieser Szene machen. Letztes Jahr war ich zum Beispiel live auf dem Hook Up Festival.

Was machst du sonst noch neben der Musik?

Ich habe an der Dualen Hochschule in Karlsruhe studiert und meinen Bachelor in BWL und Deutsch-Französisches Management absolviert. Neben der Musik greife ich Unternehmen im Online- und Social Media Marketing unter die Arme.

Außerdem habe ich für meine künstlerische Tätigkeit mein eigenes Studio und eine Event-Reihe, mit der wir Shows in verschiedenen Städten spielen. Ich persönlich sehe mich nicht bei irgendeiner Plattenfirma unter Vertrag, das mache ich lieber selbst, auch wenn es manchmal eine ganz schöne Herausforderung ist, die Grätsche zwischen Musiker und Business-Mann zu meistern.

Du hast nun auch deine eigene Streetwear-Marke gestartet. Welche Botschaft möchtest du anderen damit auf den Weg geben?

Das Ziel von Potential ist es, Menschen dazu zu ermutigen, an ihr volles Potenzial zu glauben und sich nicht von äußeren Faktoren limitieren zu lassen. Im Musik-Business ist nicht immer alles so schön, wie es aussieht. Man sollte sich daher unbedingt mit den richtigen Leuten umgeben und klare Grenzen, Werte, und Prinzipien zu setzen. Doch das wichtigste ist: Sich nicht von anderen oder sich selbst runterreden lassen!

Ich habe in einer Vorbereitungsklasse angefangen, konnte kaum Deutsch, und habe mich trotzdem von der Realschule zum Abitur und danach zum Studium hochgearbeitet. Es gab viele, die mir immer gesagt haben: "Das schaffst du nicht."

Doch wenn man sich reinhängt und darauf vertraut, was man kann, ist es einem möglich, alles zu erreichen, was man möchte. Ich bin der Meinung, dass jeder von uns eine Gabe hat. Und hierbei sollte man sich nicht von Klischees, in die man durch unsere Gesellschaft eingestuft und kategorisiert wird, bremsen lassen.

Duke mit Rapper Xatar. | Bild: Duke Elington Pagna

Was motiviert dich dabei selbst?

Meine Eltern sind für eine bessere Zukunft hier hergekommen. Sie wollten uns als Kindern ein gutes Leben mit Bildung und Hobbys geben. Wir leben hier mit einem riesigen Privileg und dafür bin ich sehr dankbar. Leider ist mein Vater vor einigen Jahren verstorben, seitdem bin ich der älteste Mann daheim und will daher immer Gas geben und das Beste aus mir herausholen.

Wie hast du dich style-technisch für Potential inspirieren lassen?

Ich bin ein Fan von einfach und schlicht. Zu Beginn habe ich einfach nur einen simplen Schriftzug auf Shirts drucken lassen, daraus wurde danach ein richtiges Logo. Das P von "Potential" ist einmal richtig- und falsch herum.

Immer an sich selber glauben: Das ist Dukes Lebensmotto. | Bild: Duke Elington Pagna

Dies soll bedeuten, dass jeder von uns alte Lasten auf sich liegen hat, die ein Teil von ihm sind und auch bleiben sollen. Nur wenn man das mit seinem höheren Selbst verbindet, kann man die beste Version von sich selbst werden.

Was hast du für die Zukunft geplant?

Längerfristig ganz groß auf der Agenda stehen natürlich eine Goldplatte und einmal die Nummer Eins in den deutschen Charts zu knacken. Auch mit meiner Marke würde ich gerne mit großen Unternehmen wie Nike und Co. kollaborieren.

Ich weiß, diese Ziele hören sich für viele zunächst erst einmal unrealistisch und überheblich an, doch ich bin der Meinung, man sollte seinen Maßstab so hoch setzen, um sich zu pushen und alles dafür zu geben, diesen zu erreichen.

Manchmal können die Dinge auch dauern, man muss Geduld mitbringen. Der ein- oder andere Kontakt mit Modelabels ist auf jeden Fall schon geknüpft. Demnächst starte ich jetzt erstmal einen Podcast, in dem ich mit bekannten Personen aus verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel Sport, Unternehmertum oder Kunst spreche. Im Fokus stehen Tipps für die Mentalität und Einstellung zu seinem eigenen Potenzial.