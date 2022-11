von (ps/cak)

Waährend des Umzugs wurden zirka 600 Tonnen an Material auf 34 Sattelzügen bewegt. Jetzt dreht sich im Skandidorf wieder alles ums Feiern und Genießen. "In unseren Blockhaushütten aus Vollholz vereinen wir nordische Gastlichkeit und badische Tradition unter einem Dach. Ein einmalig geschaffener Sehnsuchtsort für Feiern mit Freunden, Kollegen in kleiner oder großer Runde, mit der Familie oder nur zu zweit", so die Organisatoren in einer Pressemitteilung.

Gemütlichkeit wird im Skandidorf groß geschrieben | Bild: Christine Gustai Durlacher.de/Pi

Die Highlights im Skandidorf:

neuer Glühweintreff

12.November: Alle à la carte-Speisen auf der Speisekarte (nicht auf Sonderangebote) zum halben Preis,

Heilige Drei Könige (6.Januar – 8. Januar) gibt es „Skandinavisches Gold Buffet“ mit Elchgulasch und Rentiersteak.

Raclette am 13. Januar bis 15. Januar

Fjord-Buffet am 21. Januar

Feuerzangenbowle am Donnerstag 26. Januar gemütlicher Atmosphäre.

Krabbenpuhlen vom 2. Februar bis 5. Februar.

Nordland Buffet am 18. Februar

25. Februar: Abschluss Party

Öffnungszeiten Skandidorf:

Wintersaison: 12.11.2022 bis 27.02.2023