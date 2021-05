vor 9 Stunden Karlsruhe Umbruch-Stimmung am Badischen Staatstheater? Neuer Intendant will "zuhören"

Der neue Generalintendant am Badischen Staatstheater möchte nach der Debatte um den Führungsstil in dem Haus "intensive Gespräche führen und vor allem zuhören". Er wolle eine vertrauensvolle Atmosphäre herstellen, "in der das Team gerne und motiviert arbeitet", sagte Ulrich Peters den "Badischen Neuesten Nachrichten" (Samstag).