Karlsruhe vor 31 Minuten

Neue Klänge am Karlsruher Rathaus: Glocken spielen ukrainisches Weihnachtslied

In der Vorweihnachtszeit wird das ukrainische Lied Schtschedryk vom Rathausturm am Marktplatz erklingen. Das teilt die Stadt Karlsruher in einer Pressemitteilung mit. Die bekannten Klänge sollen die Ukrainer, die heute in Karlsruhe leben, in ihrer neuen Heimat willkommen heißen.