von (pm/jeg)

In einem ersten Arbeitsgespräch mit Landrat Dr. Christoph Schnaudigel seien die gemeinsamen Ziele für die weitere Arbeit festgelegt worden, erklärt das Landratsamt Karlsruhe. Im Zentrum sollen Unterstützungsangebote für die Bürger stehen.

"Insbesondere sollen Impulse in den Kommunen für die Gleichstellungsarbeit gesetzt werden", heißt es weiter in der Mitteilung an die Presse. In den vergangenen Jahren seien bereits gute Ergebnisse erreicht worden, an welchen nun angeknüpft werden soll.

"Dass der Landkreis Karlsruhe großen Wert auf Gleichstellungsarbeit legt, wurde auch deutlich, als der Kreistag Anfang des Jahres beschloss, die Stelle im Landratsamt von einer Teilzeit- auf eine Hundert-Prozent-Stelle aufzustocken", betont Landrat Dr. Christoph Schnaudigel.