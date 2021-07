Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe beginnen am Freitag, 9. Juli, die Fahrbahndeckenerneuerungsarbeiten im Zuge der B 10 zwischen Karlsruhe-Mühlburg und Karlsruhe-Knielingen auf einer Länge von circa 2,4 Kilometer. Die Bauarbeiten voraussichtlich bis Mitte September 2021 andauern. Die Kosten belaufen sich auf rund 2 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.

Laut einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Karlsruhe werden aktuell Vorbereitnugsmaßnahmen umgesetzt. An der B 10 werden Verkehrsschilder aufgestellt sowie Gelbmarkierungen aufgebracht, sodass ab Freitag, 9. Juli, mit dem Einzug des jeweils linken Fahrstreifens der beiden Fahrbahnen begonnen werden könne. Diese Arbeiten sollen über sogenannte Arbeitsstellen kürzerer Dauer erfolgen und würden am Tag nur in verkehrsarmen Zeiten zwischen 9 und 15 Uhr oder nachts durchgeführt.

"Ab Montag, 12. Juli, beginnen dann die eigentlichen Bauarbeiten: Zunächst wird in der Vorphase die für die spätere Verkehrsführung erforderliche Mittelstreifenüberfahrt gebaut. Diese wird voraussichtlich Ende der Kalenderwoche 28 fertiggestellt sein. In dieser Phase wird der Verkehr je Fahrtrichtung zweistreifig an der Inselbaustelle vorbeigeführt", so das Regierungspräsidium weiter.