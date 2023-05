"Seit Anfang März stellt die Kasig die letzten Bauabschnitte zur Kombilösung in der Kriegsstraße und Ludwig-Erhard-Allee fertig. Zum Abschluss der Arbeiten baut die Kasig in der Kriegsstraße in den Abschnitten zwischen Hirschstraße und Karlstraße sowie zwischen Karlstraße und Ritterstraße - jeweils auf der Südseite der Kriegsstraße - Asphaltschichten ein", heißt es in der Mitteilung weiter.

Bis zum 15. Mai sollen die Bauarbeiten andauern. In diesem Zeitraum wird der Verkehr umgeleitet. Lediglich der Tram- und Stadtbahnverkehr in Karlsruhe ist davon nicht betroffen.

Baustelle am Karlstor: Umleitungen im Überblick

Autofahrer, die auf der Kriegsstraße aus westlicher Richtung kommend in Richtung Innenstadt unterwegs sind und auf das Karlstor zufahren, können nicht die rechte, oberirdische Fahrspur nutzen. Rechts in die Hirschstraße und Karlstraße abbiegen oder auf dieser Fahrspur weiter geradeaus die Kriegsstraße entlang fahren ist nicht möglich. Hierfür müssen Autofahrer den Autotunnel in der Kriegsstraße nutzen, der parallel verläuft.

Von der Karlstraße in Richtung Süden können am Karlstor weder weiter in die südliche Karlstraße Richtung Kolpingplatz fahren, noch links in die Kriegsstraße abbiegen. Hier besteht am Karlstor nur die Abbiegemöglichkeit nach rechts gen Westen in Richtung Brauerstraße/Reinhold-Frank-Straße.

Verkehrsteilnehmer, die auf der Kriegsstraße von Osten kommend unterwegs sind, können am Karlstor nicht links nach Süden in die Karlstraße Richtung Kolpingplatz abbiegen. Die Häuser und Geschäfte entlang der westlichen Karlstraße zwischen der Kriegsstraße und Mathystraße sind während der Bauphase weiterhin erreichbar.

Hierfür können die Verkehrsteilnehmer von Süden kommend zunächst die Linksabbiegespur der Karlstraße nutzen und dann kurz vor dem Karlstor an der Südseite der Kreuzung per Kopfwende/U-Turn ihr Ziel erreichen.

Weitere Informationen zu Baustellen und Umleitungen in Karlsruhe gibt es unter: mobilitaet.trk.de