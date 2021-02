vor 57 Minuten Neuburgweier Neuburgweier: 30 Menschen feiern illegale Faschingsparty

Mehrere Anrufer meldeten am Dienstagnachmittag eine Faschingsfeier mit zirka 30 Personen in der Kantstraße beim Festplatz. Die Feiernden würden teilweise keinen Mund-Nasen-Schutz tragen und die Abstände nicht einhalten, so die Anrufer.