Schon im vergangenen Jahr wurde viel gemunkelt, bis Netflix seine Androhung, stärker gegen Account-Sharing vorgehen zu wollen, im Februar dieses Jahres schließlich wahr machte. Als Erstes traf es die Netflix-Nutzer in Kanada, Neuseeland, Portugal und Spanien, die jetzt für Konten für sogenannte "Untermitglieder" bezahlen müssen. Wie das Wallstreet Journal kürzlich berichtete, will Netflix seine Bemühungen noch in diesem Quartal, also bis Ende Juni 2023, weiter ausweiten.

Was Sie über das Account-Sharing wissen müssen und ob kostenpflichtige Unterkonten bald auch hierzulande an der Tagesordnung sind, lesen Sie im folgenden Artikel.

Übrigens: Die größten Streaming-Trends für das Jahr 2023 sind bekannt. Die Augsburger Allgemeine hat diese für Sie zusammengefasst.

Netflix: Passwort-Teilen - Ab wann ist es eigentlich Account-Sharing?

Account-Sharing bedeutet, dass man seinen Benutzer-Account für einen Online-Dienst, ein Spiel oder einen Streamingdienst mit jemand anderem teilt und dieser die Funktionen in gleichem Maße nutzen kann, wie der Hauptnutzer selbst. Im Fall von Netflix geschieht das, indem ein Nutzer ganz offiziell für ein Abo zahlt, dann sein Passwort aber an Familienmitglieder oder Freunde weitergibt, damit diese sich ebenfalls in den Account einloggen und Serien oder Filme auf Netflix streamen können.

Manchmal zahlen die "Trittbrettfahrer" einen kleinen Obolus an den Hauptnutzer, häufig genießen sie aber kostenlos das umfangreiche Streamingangebot. Netflix geht davon aus, dass weltweit etwa 100 Millionen Haushalte als eine Art Trittbrettfahrer auf Accounts von Familienmitgliedern oder Freunden unterwegs sind. Dies ist dem Unternehmen ein Dorn im Auge, denn all diese Menschen nutzen zwar das Angebot des Streamingdienstes, sind aber keine zahlenden Kunden.

Netflix hat inzwischen allerdings klargestellt, dass die Neu-Regelung nicht für Nutzer gelten soll, die mit dem zahlenden Hauptnutzer unter einem Dach leben.

Kann man sein Netflix-Passwort teilen?

Leben die Nutzer nicht im gleichen Haushalt - also beispielsweise in einer WG - sieht die Sache anders aus. Denn schon jetzt gilt: Einem Netflix-Konto können mehrere Profile hinzugefügt werden, um unterschiedliche Streams parallel laufen zu lassen. Tatsächlich ist es laut den Nutzungsbedingungen von Netflix allerdings nur erlaubt, das Abo im gleichen Haushalt auf mehreren Geräten zu nutzen. Mit Freunden, die in einer anderen Stadt wohnen, oder Familienmitgliedern im Ausland soll der Account demnach nicht geteilt werden. Wer sich daran nicht hält, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen des Dienstes.

Laut chip.de muss derzeit aber niemand eine Schließung des Benutzerkontos oder gar Schadensersatzforderungen fürchten. Mit den geplanten Maßnahmen könnte das allerdings bald möglich sein.

So will Netflix will gegen geteilte Passwörter vorgehen

Wie Zeit Online berichtet, hatte Netflix im Februar einen Eintrag im Hilfe-Center zur "Causa Account-Sharing" veröffentlicht. Zwar ist dieser inzwischen wieder gelöscht, die Zeitung vermutet allerdings, dass daraus hervorgehen könnte, wie Netflix in Zukunft gegen Account-Sharing vorgehen will. In dem Eintrag habe gestanden, dass sich Abspielgeräte, auf denen der Account genutzt wird, alle 31 Tage im WLAN des primären Standorts - also des Wohnorts des Hauptnutzers - einwählen müssten. Sonst würden sie gesperrt.

Da die Informationen bereits wieder der Website des Hilfe-Centers verschwunden sind, könnte es laut chip.de gut sein, dass Netflix von dieser Methode absieht. Denn durch diese drastische Änderung sei ein Nutzerrückgang von bis zu 62 Prozent zu befürchten.

Wie Netflix die Mehrfachnutzung zweifelsfrei feststellen will, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Vorgehen gegen Account-Sharing in Deutschland: Diese Kosten könnten Netflix-Nutzern entstehen

Gegenüber heise online sagte ein Netflix-Sprecher, dass ein strengeres Vorgehen gegen das Account-Sharing in naher Zukunft auch für Deutschland geplant sei. Ein genaues Datum nannte der Sprecher zwar nicht, in Verbindung mit der Ankündigung bei der Präsentation des Geschäftsberichts, auf den sich der Bericht des Wallstreet Journals bezieht, ist allerdings davon auszugehen, dass für Deutschland eine ähnliche Regelung geplant ist, wie beispielsweise für Spanien oder Portugal.

Dort können maximal zwei Unterkonten für Premium-Nutzer außerhalb des eigenen Haushalts erstellt werden. Standard-Nutzern steht ersten Informationen zufolge nur ein weiteres Unterkonto zu. Die Konten kosten in Portugal pro Person 3,99. In Spanien liegt der Preis bei 5,99 Euro. Wie das Verbraucherportalchip.de vermutet, dürfte der Preis für Unterkonten in Deutschland eher im höheren Bereich, also bei etwa 5,99 Euro liegen. Spruchreif ist dies aber noch nicht.

Das Account-Sharing zu unterbinden wird Analysten zufolge zwar dazu führen, dass einige Kunden Netflix verlassen. Sie rechnen dennoch mit einer Rückkehr dieser Nutzer. Netflix könne durch das Vorgehen mehr als zehn Millionen neue Abonnenten dazugewinnen, wenn es Nutzer in zahlende Kunde umwandele, schreibt tagesschau.de und bezieht sich auf den Analyst Barton Crockett von Rosenblatt Securities.