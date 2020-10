vor 59 Minuten Stuttgart Nebel, Wolken und Regen in Baden-Württemberg

Der Dienstag startet in Baden-Württemberg grau, wolkig und vereinzelt mit Nebel. Bei Temperaturen von sechs Grad im Südschwarzwald bis 14 Grad im Kraichgau bleibt es aber weitestgehend trocken, wie der der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Auch in der Nacht zum Mittwoch zieht wieder Nebel auf: Die Sichtweite fällt in Oberschwaben auf bis zu 150 Meter. Die Temperaturen sinken dann bis knapp unter den Gefrierpunkt, örtlich entsteht Bodenfrost. Für Karlsruhe (Kreis und Stadt) hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Warnung herausgegeben, um auf mögliche Einschränkungen durch Nebel aufmerksam zu machen.