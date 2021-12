vor 38 Minuten Pfinztal Naturerlebnispark Pfinztal: Gerissene Rehe lassen Wilderei vermuten

Nachdem bereits Mitte November ein getötetes und in zwei Teile gerissenes Reh beim Naturlerbnispark Pfinztal (NEPP) gefunden wurde, bot sich den zuständigen Jagdpächtern kurz vor Weihnachten erneut das schreckliche Bild eines gerissenen und nahezu aufgefressenen Rehs. Wie die Gemeindeverwaltung Pfinztal in einer Pressemitteilung informiert, soll es sich bei dem Übeltäter wohl um einen wolfsgroßen Hund handeln. Die Menge an gefressenem Fleisch lasse wiederum auf mindesten 2 Hunde schließen. Es werden nun Zeugen gesucht, die vielleicht wichtige Beobachtungen gemacht haben könnten.