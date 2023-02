Hier eine Auswahl an Faschingsumzügen die am Wochenende stattfinden.

Samstag, 11. Februar

Gernsbach: Um 13.11 Uhr wird der Narrenbaum auf dem Marktplatz aufgestellt. Anschließend rollt ab 14.11 Uhr der Zug mit über 70 Narrengruppen durch die historische Altstadt.

Freudenstadt : Um14 Uhr ziehen auch hier die Narren mit 36 Zugnummern durch die Innenstadt

Baden-Baden: Um 14:11 Uhr laden die Varnhalter Rebschenkele und die Reblandhexen zum traditionellen Faschingsumzug ein. Der Umzugsweg führt über die Klosterbergstraße, am Kirchberg entlang der Gartenstraße hin zur Weinsteige. Aufgrund des Umzuges werden die Busse der Linie 216 in der Zeit von 12 bis 18 Uhr in beiden Richtungen über die Klosterbergstraße umgeleitet.

Sonntag, 12. Februar

Bruchsal: Um 13.33 Uhr ziehen 60 bis 70 Zugnummern durch die Stadt. Alle Informationen: Fastnachts-Umzug in Bruchsal: Worauf Autofahrer sich einstellen müssen

