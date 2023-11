Egal ob wieder ein Messe-Besuch wie zuletzt auf der Offerta oder feiern auf dem Marktplatz vor dem Rathaus. In Karlsruhe ist dieses Wochenende wieder ein buntes Programm geboten! Hier unsere Tipps für das Wochenende vom 10. bis 12. November.

9. bis 12. November: ARD Hörspieltage am ZKM

Die ARD Hörspieltage feiern dieses Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum. Auf die Ohren gibt es bereits seit Donnerstag, 9. November. Zahlreiche Konzerte und Hörspiele sorgen für die passende Unterhaltung. Am Sonntag, 12. November steigt außerdem der Kinderhörspieltag. Es ist also für jede Altersgruppe etwas geboten.

Das ZKM Karlsruhe. | Bild: Felix Gruenschloss/ZKM Karlsruhe/obs/Archivbild

Programm der ARD Hörspieltage

Freitag, 10. November:

13.30 Uhr: Jurydiskussion um den Deutschen Hörspielpreis der ARD

18 Uhr: KUBUS in Concert mit Sofie Birch

19.30 Uhr: Live-Hörspiel Die Tetris von Mariola Brillowska

21 Uhr: Konzert mit Moop Mama × Älice

Samstag, 11. November:

13.30 Uhr: Event-Tag Hotspot für Hörspiele – Die ARD Audiothek

18 Uhr: Klangdomkonzert

20 Uhr: Preisverleihung Nacht der Gewinner.

Sonntag, 12. November - Kinderhörspieltag

11.00 Uhr: Live-Hörspiel / öffentl. Generalprobe: Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat

14 Uhr: Live Hörspiel Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat

Von 10 Uhr bis 17 Uhr gibt es ein großes Angebot für Kinder, Eltern und alle Freunde des Kinderhörspiels.

11. und 12. November: TIERisch gut - Messe Karlsruhe

Nach der Offerta ist vor der TIERisch gut. Die Tiermesse steigt dieses Wochenende in der Messe Karlsruhe. Nicht die Menschen sondern Hund und Katze stehen im Fokus, wenn an beiden Messetagen wieder von 9 bis 18 Uhr die Türen geöffnet werde.

Bild: Thomas Riedel

Hunde dürfen Frauchen oder Herrchen übrigens auf die TIERisch gut begleiten und können so zum Beispiel beim Entdecken neuer Produkte unterstützen oder bei den genannten Mitmachprogrammen teilnehmen – Zutrittsvoraussetzung für die Vierbeiner ist die Vorlage eines Impfausweises mit gültiger Tollwutimpfung, die mindestens 21 Tage alt ist.

Zudem gilt eine Leinenpflicht – Hunde müssen während des gesamten Messebesuchs an der Leine geführt werden. Tickets für die tierischen Begleiter gibt es wie alle anderen Eintrittskarten im Shop.

11. November: Fastnachtseröffnung mit Rathaussturm

Die Eröffnung der Karlsruher Fastnachtskampagne steht an. Am 11. November 2023 um 11.11 Uhr beginnt der Festausschuss Karlsruher Fastnacht (FKF) die Fastnachtszeit mit der traditionellen Narrentaufe am Narrenbrunnen auf dem Kronenplatz und anschließendem Rathaussturm mit Schlüsselübergabe.

Bild: Thomas Riedel

Mit Musik und guter Laune ziehen die Narren nach der Narrentaufe zum Rathaussturm auf den Marktplatz. Dort wird Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup, den Narren symbolisch den Schlüssel der Stadt übergeben.

11. November: St. Martinsumzüge

Der 11. November ist nicht nur der Tag der Narren und Karnevalisten, sondern auch der Tag des Heiligen Martin. Er teilte vor vielen vielen Jahren seinen Mantel mit einem armen Bettler. Am 11. November wird ihm in Form von zahlreichen Laternenumzügen gedacht. Dann heißt es wieder: "Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir." Gerade bei Eltern mit Kindern sind die Umzüge sehr beliebt.

Laternenumzug | Bild: BGV

Hier eine kleine Auswahl an St. Martinsumzügen in Karlsruhe:

Durlacher Martinsumzug (ab 17.30 Uhr; Treffpunkt: Kastanienallee)

Laternen, Feuer & Feier in Rintheim (ab 17 Uhr)

Martinsfeuer in Grünwinkel (ab 18 Uhr bei der Albkapelle

10. November: Inklusive Disco - Jubez Karlsruhe, Kronenplatz 1

Party, Tanz & Cocktails für Jugendliche und junge Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. er ein Fan der inklusiven jubez-Disco ist oder gerne werden möchte, wer mindestens 16 Jahren alt ist, Lust zum Tanzen und Party machen hat, sich mit Freunden treffen oder auch neue Leute kennenlernen will, darf an diesem Freitagabend nicht fehlen!

Der jubez-DJ erfüllt Musikwünsche, das jubez-Thekenteam serviert zur Erfrischung in den Tanzpausen einen Cocktail und zu jeder vollen Stunde gibt´s den unglaublichen "jubez-Dance-Move." Eintritt kostet 2,50 Euro inklusive einem Getränk. Ab 18 Uhr geht's los. Tickets gibt es an der Abendkasse.