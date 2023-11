Karlsruhe vor 1 Stunde

Narren stürmen Rathäuser: Fasching in Karlsruhe und der Region startet!

Die Eröffnung der Karlsruher Fastnachtskampagne steht an. Am 11. November 2023 um 11.11 Uhr beginnt der Festausschuss Karlsruher Fastnacht (FKF) die Fastnachtszeit mit der traditionellen Narrentaufe am Narrenbrunnen auf dem Kronenplatz und anschließendem Rathaussturm mit Schlüsselübergabe.