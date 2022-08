von (pol/cak)

Neben den Fahrzeugen waren auch die in Nähe befindliche Hausfassade und ein Fahrrad von den Flammen betroffen. "Allerdings konnte die Berufsfeuerwehr Karlsruhe schlimmeres verhindern und den Brand rasch eindämmen. Einer der Bewohner klagte anschließend über Atemwegsreizungen, ansonsten kamen offenbar keine Menschen zu Schaden. So blieb es bei einem geschätzten Sachschaden von etwa 50.000 Euro", so die Polizei in einer Pressemitteilung.