Als die Feuerwehr um 00.32 Uhr an Einsatzort An der Vogelhardt eintraf, brannte es in der Küche einer Erdgeschosswohnung. Die Bewohner waren gerade dabei das Feuer mit einem Feuerlöscher selbst zu bekämpfen. Der Rauch breitete sich im gesamten Treppenhaus des Mehrfamilienhauses aus.

Die eingetroffenen Rettungskräfte konnte das Feuer löschen und im Anschluss die betroffene Wohnung samt Treppenhaus entrauchen. Bis eine Gefährdung definitiv ausgeschlossen werden konnte, wurde das gesamte Gebäude vorsorglich geräumt. Eine Person wurde vom Rettungsdienst untersucht. Die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar. Um 1 Uhr war der Einsatz beendet.