Laut Mitteilung der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) gliedern sich die Arbeiten dabei in vier Phasen. Für Fahrgäste werde auf den abgesperrten Streckenabschnitten ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet. Die SEV-Fahrpläne können auf der Homepage der AVG eingesehen und heruntergeladen werden.

Die einzelnen Maßnahmen im Überblick

Phase 1

Montag, 28. August, ab 20.30 Uhr, bis Dienstag, 5. September, 4 Uhr Restarbeiten der DB Netz AG am elektronischen Stellwerk in Wörth und VBK-Baumaßnahmen in Karlsruhe-Knielingen

Linie S5

Die Bahnen verkehren nach dem aktuellen Betriebskonzept während der VBK-Baumaßnahmen in Karlsruhe, das heißt - planmäßiger Verkehr zwischen Wörth und Knielingen-Rheinbergstraße

- SEV mit Bussen zwischen Rheinbergstraße (Umstieg von S5 Richtung aus Richtung Wörth) und Karlsruhe-Entenfang

- Weiterfahrt der Bahnen aus Richtung Karlsruher Innenstadt ab Karlsruhe-Entenfang zur Rheinstrandsiedlung

Linie S51

Zwischen Knielingen-Rheinbergstraße und Germersheim Bahnhof müssen jeweils ab 20.30 Uhr bis 4.00 Uhr des Folgetages alle Bahnen entfallen. Von Knielingen-Rheinbergstraße bis Wörth Bahnhof können die Fahrten der Linie S5 als Ersatzverkehr genutzt werden. Ein SEV mit Bussen ist zwischen Wörth Bf und Germersheim Bf eingerichtet. Fahrgäste werden gebeten, die deutlich längeren Fahrzeiten des SEV im Vergleich zu den Fahrzeiten auf der Schiene zu berücksichtigen.

Phase 2

Dienstag, 5. September, ab 20.30 Uhr, bis Sonntag, 10. September, 1 Uhr Restarbeiten der DB Netz AG am elektronischen Stellwerk in Wörth und VBK-Baumaßnahmen in Karlsruhe-Knielingen.

Linie S5

Zwischen Karlsruhe Rheinbergstraße und Wörth Badepark müssen jeweils ab 20.30 Uhr bis 1 Uhr des Folgetages alle Bahnen entfallen. Ein SEV mit Bussen ist zwischen Karlsruhe Rheinbergstraße und Wörth Badepark (Ersatzhaltestelle) eingerichtet.

Linie S51:

Zwischen Karlsruhe Rheinbergstraße und Germersheim Bahnhof müssen jeweils ab 20.30 Uhr bis 1 Uhr des Folgetages alle Bahnen entfallen. Ein SEV mit Bussen ist zwischen Karlsruhe Rheinbergstraße und Germersheim Bf eingerichtet. Fahrgäste werden gebeten, die deutlich längeren Fahrzeiten des SEV im Vergleich zu den Fahrzeiten auf der Schiene zu berücksichtigen.

Phase 3

Sonntag, 10. September, ab 01 Uhr, bis Dienstag, 12. September, 4 Uhr Restarbeiten der DB Netz AG am elektronischen Stellwerk in Wörth

Linie S5:

Zwischen Wörth Bf und Wörth Badepark müssen jeweils zwischen 1 Uhr und 4 Uhr alle Bahnen entfallen. Ein SEV mit Bussen ist zwischen Wörth Bf und Wörth Bade-park(Ersatzhaltestelle) eingerichtet.

Linie S51:

Zwischen Wörth Bf und Germersheim Bf müssen jeweils zwischen 1 Uhr und 4 Uhr alle Bahnen entfallen. Ein SEV mit Bussen ist zwischen Wörth Bf und Germersheim Bf ein-gerichtet. Fahrgäste werden gebeten, die deutlich längeren Fahrzeiten des SEV im Vergleich zu den Fahrzeiten auf der Schiene zu berücksichtigen.

Phase 4

Dienstag, 12. September, ab 20.30 Uhr, bis Freitag, 15. September, 4 Uhr Restarbeiten der DB Netz AG am elektronischen Stellwerk in Wörth

Linie S5:

Zwischen Wörth Bahnhof und Wörth Badepark müssen jeweils zwischen 20.30 Uhr bis 4 Uhr des Folgetages alle Bahnen entfallen. Ein SEV mit Bussen ist zwischen Wörth Bahnhof und Wörth Badepark (Ersatzhaltestelle) eingerichtet. Fahrgäste werden gebeten, die deutlich längeren Fahrzeiten des SEV im Vergleich zu den Fahrzeiten auf der Schiene zu berücksichtigen.

Linie S51

Die Bahnen der Linien S51 verkehren planmäßig