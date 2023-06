Für Daniel Craig war "Keine Zeit zu sterben" der letzte Auftritt als James Bond. Denn nach fünf Filmen ist für den Briten Schluss als 007.

Wer im 26. Film der James Bond-Reihe den Geheimagenten spielen wird, ist noch nicht bekannt. Denn die Produzenten äußern sich bisher nicht dazu, wer der sechste James Bond wird.

Das US-amerikanische Spieleunternehmen "solitaired.com" hat sich nun kurzerhand selbst dran gemacht, einen eigenen James Bond-Nachfolger zu kreieren. Und zwar mit einer Künstlichen Intelligenz.

James Bond-Nachfolger: So könnte er laut der KI aussehen

Wenn es nach der KI ginge, wäre der neue James Bond eine Mischung der bisherigen: leicht gebräunt, dunkle Haare, in Hemd und Krawatte. In einem Tweet der New York Post können Sie sehen, wie der neue, KI-generierte James Bond aussehen könnte:

Die US-amerikanische Boulevard-Zeitung sieht darin auch gleich einen möglichen echten Nachfolger, der dem KI-James Bond ähneln soll: Schauspieler Aaron Taylor-Johnson. Der 33-Jährige ist bekannt aus Filmen wie Frontalknutschen oder Bullet Train.

James Bond Nachfolger: Wird der nächste James Bond-Film KI-generiert?

Ob es am Ende wirklich Aaron Taylor-Johnson oder ein anderer Schauspieler wird, bleibt abzuwarten. Neben ihm sind in der Gerüchteküche nämlich immer wieder andere Namen zu hören. Darunter auch Henry Cavill oder Tom Hardy. Die Produzenten hüllen sich jedoch weiterhin in Schweigen. Wie ProSieben schreibt, habe Produzentin Barbara Broccoli vergangenes Jahr gesagt, dass die Dreharbeiten noch mindestens zwei Jahre entfernt seien.

Dass der neue James Bond komplett KI-generiert wird, ist jedoch unwahrscheinlich. Denn laut ProSieben ist die Künstliche Intelligenz bislang vermutlich noch nicht ausgereift genug.

Übrigens: Es gibt einige gratis KI-Tools, die einen Versuch wert sind. Außerdem gibt es eine Reihe an Filmen über Künstliche Intelligenz.