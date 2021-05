vor 1 Stunde Karlsruhe Nachhaltiges Handeln im Fokus: Digitaler Energiekongress tagt am Donnerstag in Karlsruhe

Das Thema der Nachhaltigkeit hat auch in Zeiten der Corona-Krise nichts an seiner Relevanz eingebüßt. Doch gerade wegen seiner Omnipräsenz des Themas fällt es nicht selten schwer, einen Überblick zu behalten. Dies möchte das Karlsruher Netzwerk fokus.energie e.V. ändern und beruft deshalb am Donnerstag den digitalen Energiekongress "energie.geladen" im Kongresszentrum ein. Ziel ist, die Nachhaltigkeit von verschiedensten Seiten zu beleuchten.