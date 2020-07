vor 1 Stunde Karlsruhe Nach Zeigen von "Hitlergruß": 52-Jähriger in der Oststadt mit zerbrochenem Bierglas attackiert

Ein 52-Jähriger und ein 49-Jähriger sind am Mittwochnachmittag in einer Gaststätte in der Karlsruher Oststadt aneinandergeraten, wobei der jüngere den älteren Mann mit einem zerbrochenen Bierglas verletzte. Der Grund: Der 52-Jährige hatte zuvor den verbotenen "Hitlergruß" gezeigt.