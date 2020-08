Nach Verkehrs-Chaos am Epplesee: Parkgebühr wird auf sechs Euro erhöht

Ab Samstag, werden die Parkgebühren für den Epplesee und den Fermasee angepasst und auf sechs Euro erhöht. Grund für die Anpassung sind die zusätzlichen Kosten der Stadtverwaltung für den Einsatz von Ordnungskräften, um das enorme Besucheraufkommen zu bewältigen und für Sicherheit zu sorgen. Das gibt die Stadt Rheinstetten in einer Pressemeldung bekannt.

Über 7.000 Badegäste haben sich am vergangenen Sommerwochenende am Epplesee in der Nähe von Karlsruhe getummelt. Um die Situation zu beherrschen und die Einhaltung der Corona-Vorschriften durchzusetzen, war die Polizei im Einsatz. Park-Chaos war vorprogrammiert: Rund 30 verkehrswidrig parkende Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Nun hat sich die Stadt Rheinstetten entschieden, die Parkgebühren auf sechs Euro zu erhöhen. "Die Ermäßigung für den nachmittäglichen Besuch um 1 € entfällt mit der neuen Preisanpassung", gibt die Stadt Rheinstetten in einer Pressemitteilung bekannt.

Badegäste werden gebeten, die ausgeschilderten Halteverbote zu beachten und den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort zu folgen. Das Parken in den Feldern, gesperrten Wegen und im Haltverbot kann über 300 Euro Abschleppgebühr zu Folge haben.