vor 1 Stunde Lars Notararigo Karlsruhe Nach Überfällen und Diskussion im Gemeinderat: Wo wird in Karlsruhe bereits Videoüberwacht?

Immer wieder, oft nach Gewalttaten, häufen sich die Beschwerden, dass sich Karlsruher in ihrer Heimatstadt nicht sicher fühlen und dass die Entscheidung des Gemeinderats ein Fehler gewesen sei. Manche fordern in diesem Zuge mehr Videoüberwachung in der Stadt. Da drängt sich die Frage auf: Wo in der Karlsruher Öffentlichkeit gibt es denn bereits eine Videoüberwachung? ka-news.de fand es heraus.