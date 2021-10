vor 43 Minuten Verena Müller-Witt Karlsruhe Nach TGV-Unglück am Bahnhof Durlach: Was tut die Deutsche Bahn für traumatisierte Lokführer?

Egal ob für Auto, Bus, Bahn oder Zug. Zum Fahren derartiger Fahrzeuge gehört eine gewisse Verantwortung für die Mitmenschen dazu. Der Grund: Im Ernstfall können Begegnungen mit derlei Fahrzeugen zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen führen. So geschehen vor zirka zwei Wochen am Durlacher Bahnhof: Trotz Warnsignal und Vollbremsung kollidierte ein französischer Schnellzug mit einem 27-jährigen Mann. Ob Suizid oder schlichte Unachtsamkeit die Ursache war, ist unklar. Doch was passiert eigentlich mit den "Opfern", die am Steuer - beziehungsweise im Führerstand- saßen? ka-news.de hat bei der Deutschen Bahn nachgehakt.